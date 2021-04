Mittelmeer Drohnenangriff auf Öltanker vor syrischer Küste

Vor der Mittelmeerküste Syriens ist ein Öltanker nach offiziellen Angaben von einer Drohne angegriffen worden. Einer der Tanks auf dem Schiff sei in Brand geraten, teilte das Ölministerium in Damaskus mit, wie die staatliche syrische Agentur Sana am Samstag meldete. Das Feuer sei gelöscht worden.