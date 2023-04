Mittelmeer Italienische Küstenwache bringt rund 500 Migranten an Land

17. April 2023 | Quelle: dpa

Viele Migranten wagen die Überfahrt von Nordafrika nach Europa auf seeuntauglichen Booten. Bild: Bild: dpa

Die italienische Küstenwache hat rund 500 Bootsmigranten an Land gebracht. Am frühen Montagmorgen seien etwa 200 Menschen am Hafen der Stadt Catania an der Ostküste Siziliens auf einem Schiff der Küstenwache angekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Kurz zuvor hatten demnach rund 300 Menschen den Hafen der sizilianischen Stadt Augusta erreicht; ein Marineschiff brachte sie an Land.