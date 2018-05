Die überwiegende Mehrheit der deutschen Unternehmen begnügte sich deswegen damit, vor Ort eine kleine Niederlassung in Form eines Vertriebsbüros zu gründen. Auch wenn Teheran sich gerne größere Investitionen gewünscht hätte, waren beide Seiten damit gut bedient. Die Deutschen verkaufen in den Iran hauptsächlich Kapitalgüter, also Waren, die die Produktivität steigern und damit der iranischen Wirtschaft auf die Beine helfen. Das Geschäft lieft gut in den vergangenen beiden Jahren - mit teils zweistelligen Wachstumsraten. Seit dem Ende der Sanktionen wuchs der deutsch-iranische Handel um 42 Prozent, allein im vergangenen Jahr nahmen die deutschen Maschinenexporte um 21 Prozent auf 901 Millionen Euro zu. Diese schlanken Investitionen sind auch in einer derart unsicheren politischen Gemengelage von Vorteil.