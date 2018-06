Mitten im Handelsstreit: China senkt bei fast 1500 Konsumgütern die Einfuhrzölle

PekingInmitten des Handelsstreits mit den USA senkt China seine Importzölle auf fast 1500 Konsumgüter – von Kosmetik bis zu Haushaltsgeräten. Der durchschnittliche Zollsatz falle auf 6,9 von derzeit 15,7 Prozent, wie das Finanzministerium in Peking am Freitag ankündigte. Das entspreche einer Senkung um 60 Prozent. Die neue Regelung trete am 1. Juli in Kraft.