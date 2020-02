Mittlerer Osten: USA und Taliban einigen sich auf „Gewaltreduzierung“ in Afghanistan

Auch nach der Unterzeichnung des Abkommens dürfte der Weg hin zum Frieden in Afghanistan weiter steinig verlaufen. So sagte Pompeo in seiner Stellungnahme nicht, wer am Tisch für die innerafghanischen Verhandlungen sitzen solle. In dieser Woche erklärte die afghanische Wahlkommission zwar Präsident Aschraf Ghani zum Sieger der Präsidentenwahl im September, seine Herausforderer lehnten das aber prompt ab. Die Taliban selbst haben sich geweigert, mit Ghanis Regierung zu sprechen und die Wahlergebnisse ebenfalls abgelehnt.