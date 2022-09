Mobilisierung Putins Entschluss zeigt, dass sich der Kreml des Fiaskos bewusst ist

Zum anderen kommt die Mobilisierung zu einem Zeitpunkt, wo sich auch in Russland eine gewisse Kriegsmüdigkeit breit gemacht hat. Zwar hat sich eine kleine und lautstarke ultrapatriotische Opposition rechts von Putin dafür stark gemacht, im Krieg mit der Ukraine noch einen Gang höher zu schalten, die breite Öffentlichkeit hielt sich mit Kriegsbegeisterung allerdings zurück. Während in der Ukraine Menschen täglich Millionen Euro für die eigene Armee spenden, müssen russische Freiwillige mühsam eigene Mittel zusammensuchen.



Umfragen zeigten, dass zuletzt nur noch eine Minderheit die Nachrichten zum Ukraine-Krieg aufmerksam verfolgt hat. Mehr noch: Unter den 18- bis 39-Jährigen, also in jener Altersgruppe, die für die Mobilisierung in Frage kommt, unterstützt gerade einmal ein Drittel eindeutig den Krieg gegen die Ukraine. Die teils mangelhafte Versorgung, militärische Niederlagen und die Versuche des Militärs diese Realität zu vertuschen, haben sich in der Bevölkerung mittlerweile herumgesprochen. Viele Soldaten, die aus der Ukraine zurückkehren, wollen ihre Verträge nicht verlängern und lieber zuhause bleiben.