Mögliche Kriegsverbrechen Anklage will Ukraine-Konflikt vor Internationalem Strafgerichtshof verhandeln

Die Anklage des Weltstrafgerichtes will ein umfassendes Ermittlungsverfahren zu Kriegsverbrechen in der Ukraine eröffnen. Es gebe ausreichende Gründe anzunehmen, dass in dem seit 2014 andauernden Konflikt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden seien, teilte Anklägerin Fatou Bensouda am späten Freitagabend in Den Haag mit.