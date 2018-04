Möglicher Veteranenminister: Ronny Jackson wird in Untersuchungsbericht als unprofessionell beschrieben

Auch Kuhlman wurde in dem sechsseitigen Bericht als unprofessionell beschrieben. Angeblich wollte das Weiße Haus damals einen der beiden oder beide entlassen. Das Personal in der medizinischen Abteilung habe kein Vertrauen mehr in die Leitung gehabt, es habe schlechte Stimmung geherrscht, hieß es in dem Bericht weiter.