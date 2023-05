Möglicher Zahlungsausfall Im Schuldenstreit der USA drängt die Zeit

Die Finanzmärkte wären wohl auch diesmal wieder betroffen. Laut Moody’s könnten Aktien rund einen Drittel ihres Wertes verlieren, und so zwölf Billionen Dollar an Vermögen vernichten. „Wenn der Gesetzgeber nicht in der Lage ist nicht in der Lage sind, das Schuldenlimit zu erhöhen, auszusetzen oder aufzuheben, bevor das Finanzministerium eine Zahlung an Anleihegläubiger oder irgendjemand anders, wird das daraus resultierende Chaos auf den globalen Finanzmärkten unerträglich sein“, schreiben die Analysten.



