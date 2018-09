Möglicher Zusammenhang zu Skripal: Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Russen wegen Cyberattacke

Die beiden Männer waren im Frühjahr bei dem Versuch aufgeflogen, ein Labor für Chemiewaffenuntersuchungen in Spiez in der Schweiz auszukundschaften. Sie wurden in den Niederlanden aufgegriffen und nach Russland abgeschoben. Die Schweiz hat den russischen Botschafter einbestellt, um gegen die russischen Angriffe zu protestieren. Die russische Botschaft in Bern sprach auf Facebook unter anderem von „Märchen über „russische Hacker“, die WADA angreifen“.