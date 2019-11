Mögliches Abkommen: China drängt auf Rücknahme der US-Strafzölle im Handelsstreit

Eine weitere Quelle, die über die Gespräche informiert ist, sagte, dass chinesische Unterhändler darauf bestehen würden, dass die Regierung in Washington die 15-prozentigen Zölle auf chinesische Waren im Wert von etwa 125 Milliarden Dollar fallenlasse, die am 1. September in Kraft getreten sind. Sie würden auch eine Befreiung von früheren Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf etwa 250 Milliarden Dollar an Importen von Maschinen, Halbleitern bis zu Möbeln anstreben.