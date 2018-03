Mögliches Waffenverbot: Nach Trumps Waffenvorstoß geht Händler-Webseite in die Knie

Am Mittwoch wollen Überlebende des jüngsten Massakers in Floridas Hauptstadt für schärfere Gesetze demonstrieren. In verschiedenen anderen Bundesstaaten kündigten Schüler Streiks mit dem gleichen Ziel an. Aus Maryland wollen sich am Mittwoch Gruppen auf den Weg in die Hauptstadt Washington DC machen, um Abgeordnete im Kongress zur Rede zu stellen. Für den 20. April wurde zu einem nationalen Schulausstand aufgerufen. Zu den Unterstützern der Proteste gehören auch US-Schauspieler George Clooney und seine Ehefrau Amal. Sie spenden eine halbe Million Dollar für die Demonstrationen gegen Waffengewalt und wollen selbst an Protestmärschen, die für den 24. März in Washington und anderen Städten geplant sind, teilnehmen. Auch US-TV-Star Oprah Winfrey kündigte an, 500.000 Dollar an die Bewegung zu spenden. Das Weiße Haus kündigte ein Treffen des US-Präsidenten mit Schülern und Lehrern an, an dem auch Vertreter der Schule in Parkland teilnehmen sollen.