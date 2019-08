Mogherini-Nachfolger: Josep Borrell soll neuer Chefdiplomat der EU werden

Brüssel Die EU-Staaten haben den Spanier Josep Borrell offiziell zum Nachfolger der Ende Oktober aus dem Amt scheidenden EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini ernannt. Nach der Zustimmung der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 26. Juli habe der Rat der Mitgliedstaaten den entsprechenden Beschluss gefasst, teilte ein Sprecher am Montag in Brüssel mit. Borrells Mandat werde bis zum 31. Oktober 2024 laufen.