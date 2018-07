Mohammed bin Salman Deutsche Unternehmer hoffen auf den saudischen Kronprinzen

Der deutsche Botschafter in Riad, Dieter Walter Haller, blickt äußerst optimistisch auf das Reformprogramm des Kronprinzen. Zwischen dem, was Haller öffentlich und in Hintergrundgesprächen über bin Salman sagt, liegen nicht, wie sonst häufiger bei Diplomaten üblich, rhetorische Welten. „Bin Salman vollzieht eine Kulturrevolution in Saudi-Arabien. Es ist unglaublich, was in so kurzer Zeit alles passiert ist“, sagte der Botschafter jüngst beim Arabisch-Deutschen Wirtschaftsforum in Berlin und fügte hinzu: „Er erlöst das Land vom Wahhabismus“ – also jener konservativen islamischen Lehre, der sich die saudischen Könige bislang verpflichtet sahen.