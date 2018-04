Mohammed bin Salman: Saudischer Kronprinz spricht Israelis Recht auf eigenes Land zu

RiadDer saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat den Israelis das Recht auf ein friedliches Leben in ihrem eigenen Land eingeräumt und ein Friedensabkommen für Nahost angemahnt. Dieses sei nötig, um Stabilität für alle Seiten sicherzustellen und normale Beziehungen zu unterhalten, sagte Prinz Mohammed in einem am Montag veröffentlichten Interview des US-Magazins The Atlantic. "Ich glaube, dass jedes Volk, überall, das Recht hat, in einer friedlichen Nation zu leben. Ich glaube, dass die Israelis und die Palästinenser das Recht auf ihr eigenes Land haben", so der Prinz.