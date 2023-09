Mondreise: Deutschland unterzeichnet amerikanisches Weltraum-Abkommen Artemis

Deutschland hat am Donnerstag (Ortszeit) als 29. Land das von den USA geführte multilaterale Weltraum-Abkommen „Artemis“ unterzeichnet. „Es ist von entscheidender Bedeutung, Einigkeit und Solidarität zu demonstrieren und die Unterzeichnung durch Deutschland signalisiert die Einigkeit unter den Nationen der ESA“, sagte Mike Gold, der frühere Nasa-Chef für internationale Angelegenheiten und einer der Hauptarchitekten des Abkommens, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Unterzeichung fand in der Residenz des deutschen Botschafters Andreas Michaelis in Washington statt. Das Artemis-Programm wurde 2019 ins Leben gerufen, um seit Apollo 17 bis 2027 wieder Astronauten auf dem Mond zu landen. Mehrere kurz- und langfristige Missionen im Rahmen des Programms zielen darauf ab, den Mond als Testgelände für Raumfahrzeuge zu nutzen. Ein weiterer Teil des Abkommens zielt darauf ab, Verhaltensregeln zur Vermeidung von unbedachten Interferenzen im Weltraum und auf dem Mond festzulegen.