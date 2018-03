Mord an Kim Jong Uns Halbbruder: Alle Spuren führen nach Pjöngjang

Die Prophezeiung ging auch in Erfüllung. Nur ganz anders als gedacht. Vielmehr geriet Aishah durch das, was sie am nächsten Morgen tat, weltweit in die Schlagzeilen. Auf Kuala Lumpurs Internationalem Flughafen rieb sie, zusammen mit einer Vietnamesin namens Doan Thi Huong (29), dem Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Jong Nam, eine Chemikalie ins Gesicht: das Nervengift VX. Zwei Stunden später an jenem 13. Februar war der 45-Jährige tot.