Mord im U-Boot: Prozess um Mord an dänischer Journalistin hat begonnen

Madsen hatte nach dem Untergang des U-Bootes zunächst erklärt, er habe Wall abgesetzt und wisse nicht, wo sie sei. Als erste Teile der verstümmelten Leiche gefunden wurden, sagte er, die 30-Jährige sei bei einem Unfall von einer schweren U-Boot-Luke erschlagen worden. Als die Ermittler den Schädel fanden, der keine Brüche aufwies, sagte Madsen, Wall sei an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, während er an Deck war. Eingeräumt hat er, Leichenteile in der Ostsee versenkt zu haben.