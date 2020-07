Mordprozess: Khashoggi-Verlobte fordert bei Prozess gegen Saudis gerechte Strafe

Fast zwei Jahre nach dem Tod des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul hat in der Türkei ein Mordprozess gegen mehrere saudische Verdächtige begonnen. Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz forderte am Freitag vor Gericht, dass alle Verantwortlichen für den Mord zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Allerdings läuft der Prozess gegen 20 Saudis in der Türkei in Abwesenheit der Angeklagten und Saudi-Arabien hat eine Auslieferung abgelehnt.