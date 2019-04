Mueller-Report Die nächste Ermittlungen gegen Trump warten schon

Anders sieht es beim Thema Justizbehinderung aus. Hier listet der Bericht zahlreiche Handlungen des Präsidenten auf, die den Straftatbestand wohl erfüllen könnten. Trump, so hält Mueller fest, fühlte sich von Anfang an durch die Ermittlungen bedroht. Darauf weist auch die Reaktion des Präsidenten hin, nachdem er über die Einsetzung des Sonderermittlers informiert wurde. „Oh mein Gott. Das ist schrecklich. Das ist das Ende meiner Präsidentschaft“, soll es Trump entfahren sein, als er von der Berufung Muellers erfuhr (drastisch im englischen Original: „This is terrible. This is the end of my presidency. I’m fucked.“).