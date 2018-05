Müllvermeidung: EU will offenbar Einweggeschirr aus Plastik verbieten

Europaweit fallen nach Angaben der EU-Kommission jährlich rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Nur knapp 30 Prozent davon werden zur Wiederverwertung gesammelt, die übrigen 70 Prozent landen auf Müllkippen, in Verbrennungsanlagen oder in der Umwelt. Schon im Februar hatte Brüssel in seiner Plastikstrategie angekündigt, gegen den Müll vorzugehen. Einzelne Staaten wie Großbritannien und Frankreich arbeiten bereits an einem nationalen Verbot.