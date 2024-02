München Guterres eröffnet Sicherheitskonferenz

04. Februar 2024 | Quelle: dpa

António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), spricht während eines Besuchs im UN-Büro in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Bild: Bild: dpa

UN-Generalsekretär António Guterres soll am 16. Februar die 60. Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen, zu der rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet werden. Konferenzleiter Christoph Heusgen erhofft sich davon, dass das wichtigste Politiker- und Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit den Blick über die aktuellen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten hinausrichtet. „Bei all den Krisen fragen wir: Wo ist der Silberstreif am Horizont”, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.