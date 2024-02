Münchener Sicherheitskonferenz 2024 Diese fünf Punkte werden bei der Sicherheitskonferenz wichtig

Russlands Angriff auf die Ukraine nähert sich dem zweiten Jahrestag. Die Situation ist unübersichtlich. Klar ist nur, dass die Ukraine zunehmend an Boden verliert. Kiew fehlt es an militärischer Unterstützung. So stockte zwar Deutschland die Hilfe zuletzt erneut auf und weitere Leistungen für das laufende Jahr wurden angekündigt. Doch die EU kommt mit ihren versprochenen Munitionslieferungen nicht hinterher, in den USA droht die Blockade neuer Finanzpakete, und auch in anderen Ländern scheint die Hilfsbereitschaft abzunehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte auf der Delegiertenkonferenz zur Europawahl jüngst: „In Europa haben viele Länder ihre Solidarität bekundet, aber militärische Hilfe hält sich in Grenzen.“ Der Kanzler forderte die EU-Partner auf, wieder mehr in die Verteidigung zu investieren.