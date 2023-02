Münchner Sicherheitskonferenz Der Ukrainian Official und die Allianz der Davids 

Ergänzt wird all das durch das Bekenntnis zu einer geschlossenen Nato, so wiederholen es Olaf Scholz und Emmanuel Macron mehrfach auf der Bühne. Der Bundeskanzler versieht das mit einer Bekräftigung, das zwei Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben auch nach dem Auslaufen des 100-Milliarden-Sondervermögens einhalten zu wollen. Dazu kommt die Forderung Macrons, man müsse den „nuklearen Charakter des Nato-Bündnisses unterstreichen“. Zusätzlich zu all diesen Aspekten betonen die Staatschefs heute ihren Wunsch, in einer multipolaren Welt die Kontrolle zu halten. Und dazu brauche es Bündnispartner.