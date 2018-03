Münchner Sicherheitskonferenz: Von der Leyen fordert mehr Entschlossenheit zu Einsatz des Militärs

„Diejenigen, die wollen, müssen voranschreiten können – ohne, dass sie von Einzelnen blockiert werden“, sagte die Ministerin und plädierte für ein ähnliches Vorgehen in der Außenpolitik. „In der europäischen Außenpolitik sind wir noch nicht soweit. Bei kontroversen Fragen blockiert uns das Gebot der Einstimmigkeit – eigentlich brauchen wir auch so etwas wie eine Pesco in der Außenpolitik.“