Multimilliardär Ukraine beschlagnahmt Millionen von russischem Oligarchen

16. Februar 2023 | Quelle: dpa

Oleg Deripaska steht Kremlchef Wladimir Putin nahe und gilt als Unterstützer des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Bild: Bild: dpa

Kiew (dpa) – Die Ukraine erhält nach einem Gerichtsbeschluss und laut Angaben des Geheimdienstes in Kiew Vermögen des russischen Oligarchen Oleg Deripaska im Wert von umgerechnet 250 Millionen Euro. Der Oberste Anti-Korruptions-Gerichtshof der Ukraine habe eine Entscheidung des Justizministeriums in Kiew bestätigt, nach der Deripaskas Firmen, Grundstücke und Beteiligungen dem Staat übereignet werden, teilte der Geheimdienst am Donnerstagabend mit. Die Ukraine will mit dem Geld Kriegsschäden kompensieren.