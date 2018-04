Mutmaßlicher Giftgas-Einsatz US-Präsident Trump kündigt „sehr schnelle“ Entscheidung zu Syrien an

09. April 2018 , aktualisiert 09. April 2018, 20:41 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Westen wirft dem Assad-Regime vor, in Syrien erneut Giftgas eingesetzt zu haben. Trump will noch am Montag über eine Reaktion entscheiden.