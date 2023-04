Myanmar Medien: Mindestens 100 Tote bei Angriff auf Rebellen-Versammlung in Myanmar

Zuletzt war es vermehrt zu Luftangriffen des Militärs in dem Konflikt gekommen. Dabei waren im Oktober in der nördlichen Region Kachin mindestens 50 Menschen getötet worden. Erst im vergangenen Monat wurden bei einem Luftangriff auf ein Dorf im Nordwesten Myanmars Menschenrechtlern, Rebellen und Medien zufolge mindestens acht Zivilisten getötet, darunter auch Kinder. Im Januar sollen bei der Bombardierung eines Dorfes in derselben Region mindestens sieben Menschen umgekommen sein.