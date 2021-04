Nach 100 Tagen als US-Präsident Biden muss weiter Tempo machen, sonst wird es eng

Schon im kommenden Jahr stehen die nächsten Kongresswahlen an. Für die Republikaner stehen die Chancen gut, hier zumindest das Repräsentantenhaus zurückzuerobern. Es wäre das Ende für Bidens gesetzgeberische Ambitionen. Manches kann er dann noch per Dekret verfügen, aber nicht alles. Sein zeitlicher Gestaltungsrahmen ist also wahrscheinlich sehr begrenzt. Kein Wunder, dass er ihn nach Jahren des Wartens nun nutzt. Sein Start ist geglückt. Aber jetzt kommt der schwere Teil.



