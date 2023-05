Nach Amokläufen Erneut Zehntausende bei Protest gegen Gewalt in Serbien

27. Mai 2023 | Quelle: dpa

Menschen nehmen an einem von der Opposition angeführten Protest in Belgrad teil. Bild: Bild: dpa

Nach zwei Amokläufen vor drei Wochen haben am Abend erneut Zehntausende Menschen in Belgrad gegen die Gewalt in Serbien demonstriert.