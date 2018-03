Nach Amoklauf in Florida: Amerikanische CEOs fordern schärfere Waffengesetze

New YorkAm Tag nach dem Amoklauf mit 17 Toten an der High School in der Kleinstadt Parkland in Florida spielt sich in Amerika das gleiche Spiel ab, wie nach jeder dieser Tragödien: Die einen fordern mehr Waffenkontrollen, die anderen verteidigen das zweite Amendement, das den Amerikanern das Recht auf Waffenbesitz zusichert. Alle beten. Aber nichts passiert.