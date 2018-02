Nach Amoklauf in Parkland: Trump schlägt Überlebenden aus Florida mehr Waffen in Schulen vor

Die Enttäuschung war programmiert. Schließlich liegen die Vorstellungen von Überlebenden und Präsident extrem weit auseinander. Auf der einen Seite die Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School und ihre Mitstreiter, die seit der Schießerei in Parkland in eindringlichen Worten schärfere Waffengesetze fordern. Es sei „komplizierter, Wochenendpläne mit Freunden zu koordinieren, als sich eine halbautomatische Waffe zu kaufen“, hatte Emma Gonzalez, die Wortführerin der High-School-Schüler, bereits bei einer Demonstration in Fort Lauderdale in Florida beklagt.