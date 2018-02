Nach Amoklauf: Waffen-Gegner in USA machen Druck auf Unternehmen

New YorkNach dem Amoklauf an einer Schule in Florida wächst in den USA der öffentliche Druck auf Unternehmen mit Verbindungen zur US-Waffenlobby NRA. So fordern Waffengegner in mehreren Initiativen unter anderem Amazon, Apple und Google auf, NRA TV aus ihren Online-Streaming-Angeboten zu streichen. David Hogg, einer der Überlebenden des High-School-Massakers, bei dem vor eineinhalb Wochen 17 Menschen getötet wurden, und Gründer der #NeverAgain-Online-Kampagne sagte zugleich, seine Mitstreiter würden jedes Unternehmen ins Visier nehmen, das Beziehungen zur NRA habe. Gleiches gelte für Politiker, die Spenden der einflussreichen Lobbygruppe annähmen.