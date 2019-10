Nach Anschlag auf Synagoge Kramp-Karrenbauer: Haben Rechtsterrorismus „nicht ernst genug genommen“

Deutschland hat die Gefahr durch Rechtsterror nach Einschätzung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer lange unterschätzt. „Das, was in Halle passiert ist, ist eine wirkliche Schande und es ist zutiefst verstörend, insbesondere auch vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte“, sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in der lettischen Hauptstadt Riga.