Nach Anschlag Putin: Mehr Kooperation mit Iran bei „Terrorbekämpfung”

27. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Nach dem IS-Terroranschlag in Schiras will Russlands Präsident Putin dem Iran stärker bei der Terror-Abwehr helfen. Bild: Bild: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Iran bei der Abwehr terroristischer Bedrohungen zu verstärken. „Ich möchte die Bereitschaft der russischen Seite zum weiteren Ausbau der Kooperation mit unseren iranischen Partnern in Richtung Antiterrorkampf bekräftigen”, heißt es in einem Telegramm Putins an Irans Präsidenten Ebrahim Raisi. Es wurde am Donnerstag auf der Internetseite des Kremls veröffentlicht.