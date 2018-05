Nach Ausschreitungen: Israel macht die Grenze zum Gazastreifen dicht

Am Dienstag wird der Tag der „Nakba“ (Katastrophe) begangen, mit dem die Palästinenser an die Vertreibung Hunderttausender im Zuge des Konflikts rund um die Gründung Israels erinnern. Die Staatsgründung jährt sich am Montag zum 70. Mal. Dann soll auch die US-Botschaft in Jerusalem offiziell eröffnet werden.