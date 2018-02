Nach Boko-Haram-Angriff: Etwa 50 Schülerinnen im Norden Nigerias vermisst

Bei dem Angriff am Montagabend waren Einwohner und Schülerinnen geflohen. Polizei und Bildungsministerium widersprachen zunächst Berichten, dass dabei Schülerinnen entführt wurden. Am Dienstag erschienen Berichten zufolge aber etwa 90 der 926 Schülerinnen nicht zum Unterricht. Begos Stellungnahme vom Mittwoch legt nahe, dass einige von ihnen in der Zwischenzeit in die Internatsschule zurückgekehrt sind.