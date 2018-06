Nach Brexit: Wie die EU-Kommission Agrarfördergelder kürzen will

BrüsselDie EU-Kommission präsentiert am Freitag (11.30 Uhr) ihre detaillierten Vorschläge für die künftige Verteilung von Agrarfördergeldern in Europa. Landwirtschaftskommissar Phil Hogan wird die Pläne für die Zeit nach 2020 in Brüssel der Öffentlichkeit vorlegen.