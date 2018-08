Nach Brückeneinsturz: Italien droht mit Verstaatlichung von Autobahnen

RomNach dem Brückeneinsturz in Genua hat Italiens Vize-Ministerpräsident Luigi Di Maio mit einer Verstaatlichung der Autobahnen gedroht. Wenn die Betreiber der Autobahnen nicht in der Lage seien, ihre Aufgabe richtig zu erfüllen, dann müsse der Staat die Autobahnen übernehmen, sagte Di Maio am Donnerstag im Rundfunk. Die Betreiber der Autobahnen hätten mehr in die Sicherheit investieren sollen als sich über die Dividenden Gedanken zu machen, sagte Di Maio.