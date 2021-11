Nach COP26 Die Willigen und die Wirtschaft müssen fürs Klima übernehmen

Jetzt müssen auch die G7 und die G20 ran statt der schwerfälligen und oft einflusslosen Uno-Klimadiplomatie. Die Clubs der wirtschaftsstarken Staaten sollten sich klar zum Kohleausstieg bis 2030, in Indien mit seiner ärmeren Bevölkerung und viel Kohle vielleicht bis 2040, verständigen. Ein Ende des Verbrennermotors bis 2035 ist in einem solchen Klimaklub zu schaffen. Das hätte dann auf andere Regierungen und Unternehmen auf der Welt tatsächlich einigen Einfluss.



