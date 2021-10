Nach Corona-Infektion: Ehemaliger US-Außenminister Colin Powell ist tot

Der frühere amerikanische Außenminister Colin Powell ist im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das erklärte seine Familie am Montag in den sozialen Medien. „Wir haben einen bemerkenswerten und liebevollen Ehemann, Vater und Großvater und einen großen Amerikaner verloren“, sagte die Familie. Powell sei vollständig gegen das Coronavirus geimpft gewesen.