Nach Corona Maßnahmen: Für deutsche Firmen in China ist die Lage so düster wie nie

Laut Neumann werden die deutschen Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit rasch an die neuen Bedingungen anpassen, um die Infektionswelle zu bewältigen. „Danach werden sie optimistischer in das kommende Jahr blicken“, so der Kammer-Vorstand. Die Null-Covid-Politik habe jedoch tiefe Spuren hinterlassen: 66 Prozent der Kammer-Mitglieder nannten die Pandemie-Maßnahmen als ihre größte Herausforderung für das operative Geschäft und als Hauptgrund, Investitionen zu verringern oder den Markt ganz zu verlassen, was nun zehn Prozent der Befragten in Erwägung ziehen. Vergangenes Jahr waren es noch vier Prozent.