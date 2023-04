Nach dem China-Besuch Macrons Interne Auflistung: Das sind die französisch-chinesischen Wirtschaftsdeals

Der Elysée-Palast hat die Erfolge der Wirtschaftsdelegation, die rund 50 Konzernbosse umfasste, aufgelistet. Das Dokument, das der WirtschaftsWoche vorliegt, zeigt, dass vor allem im Bereich Erneuerbare Energien die Kooperation intensiviert werden soll. So hat der französische Energiekonzern EDF, der sich mehrheitlich in Staatsbesitz befindet, mit der China Energy Investment Corporation in der Provinz Jiangsu einen Windpark im Meer vereinbart, der eine Fortsetzung des bereits bestehenden Projekts Dongtai IV und V darstellt, das von beiden gemeinsam betrieben wird. In der Provinz Yunnan will EDF sich an einem Windpark von SPIC beteiligen und gemeinsam an innovativen Stromspeicherprojekten arbeiten.