Nach dem G7-Gipfel Der Westen bäumt sich auf, jetzt muss er auch liefern

Und dann gibt es eine Vielzahl an Ländern, die unentschlossen sind, mit beiden Seiten flirten. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte daher nicht nur ein starkes Signal der Geschlossenheit des Westens an Länder wie Russland und China senden, sondern auch Länder mit an den Verhandlungstisch holen, die demokratisch verfasst, wirtschaftlich und politisch bedeutend sowie stabilisierend in ihrer Region wirken. Die sogenannten Outreach-Länder waren dieses Jahr Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika. Mit ihnen verständigten sich die G7 auf eine Erklärung über resiliente Demokratien.