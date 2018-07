Nach dem Helsinki-Treffen: Russische Politik und Medien werten Gipfel mit Trump als Sieg für Putin

Zwar registrierten auch russische Politiker und Medien, dass der Gipfel am Montag keinen Durchbruch bei drängenden Fragen wie dem Bürgerkrieg in Syrien, der Ukraine-Krise und der Rüstungskontrolle brachte. Doch hatte das Präsidialamt in Moskau selbst die Erwartungen an die Begegnung niedriggehängt.