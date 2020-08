Nach dem Rücktritt EU-Vize Dombrovskis übernimmt vorerst das Handelsressort von Hogan

Von der Leyen dankte Hogan für dessen Arbeit als Kommissar und mahnte die Kommissionsmitglieder zugleich, sich an die nationalen Bestimmungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie zu halten. Der Ire Hogan hatte in seinem Land gegen Corona-Regeln verstoßen und am Mittwochabend seinen Rücktritt bekanntgegeben. Die Corona-Regeln in Irland gehören zu den strengsten in Europa.