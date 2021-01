Nach den Ausschreitungen in Washington Twitter-Konto von US-Präsident Trump dauerhaft gesperrt

In einem dieser Tweets schrieb Trump – teils in Großbuchstaben –, die 75 Millionen „großartigen amerikanischen Patrioten“, die bei der Wahl für ihn gestimmt hätten, würden bis weit in die Zukunft eine „gewaltige Stimme“ haben. Sie würden nicht gering geschätzt oder in irgendeiner Form unfair behandelt. In einem zweiten Tweet kündigte Trump an, er werde der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar fernbleiben.