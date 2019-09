Nach den Drohnen-Attacken auf Raffinerien Wie steht es wirklich um Saudi-Arabiens Ölförderung?

Marktkenner hegen indes Zweifel an den beruhigenden Worten aus Riad. Der längerfristige Effekt der Angriffe auf die saudische Öl-Infrastruktur sei noch „schwer abzuschätzen“, warnt zum Beispiel Rohstoffexperte Eugen Weinberg in einer Analyse der Commerzbank. Das Land, so Weinberg, dürfte mögliche Probleme angesichts der wichtigen Kundenbeziehungen und des bevorstehenden Börsengangs von Saudi Aramco „kaschieren“.



Unruhe an den Märkten löste zum Beispiel die Meldung aus, wonach Saudi Arabien Rohöl importieren wolle, um seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Weil es seine eigenen Rohölexporte maximieren wolle, sei Aramco seit einer Woche am Kauf von Rohölprodukten interessiert, hat Dario Scaffardi von der italienischen Raffinerie Saras SpA festgestellt. So wandte sich die saudische Aramco, die weltweit größte Öl-Exporteurin, laut einer Meldung des Wall Street Journals mit der Bitte an den Irak, 20 Millionen Fass Rohöl zu liefern. Das würde darauf hinweisen, dass die Schäden an der saudischen Infrastruktur „größer und nachhaltiger sind, als man es glauben lassen will“, so Weinberg.