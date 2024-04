Nach den Kommunalwahlen Türkische Wirtschaft: Durchs Tal der Tränen

Die CHP hatte sich nach ihrer Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Mai endlich von ihrem glücklosen Anführer Kemal Kılıçdaroğlu getrennt. An dessen Stelle ist der junge, energetische Özgür Özel getreten. Das zeigt, dass die Nachfolgepartei Kemal Atatürks doch noch zur inneren Erneuerung fähig ist. In Istanbul konnte der charismatische Ekrem Imamoğlu sein Amt als Bürgermeister der 15-Millionen-Metropole verteidigen. Imamoglu hatte 2019 die größte Stadt der Türkei gewonnen und damit eine Jahrzehnte lange Herrschaft der AKP beendet. Manche sahen darin den Anfang vom Ende Erdogans, der seine Karriere in den 1990er-Jahren als Bürgermeister von Istanbul begonnen hatte.