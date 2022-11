Nach den Midterms Bidens Pläne: Harter Chinakurs und „Buy American“

Biden hat in der Gesetzgebung wichtige Erfolge errungen, etwa bei der Finanzierung der Infrastruktur, der Bekämpfung des Klimawandels sowie bei der Senkung der Gesundheits- und Arzneimittelkosten. Nun aber wird er feststellen müssen, dass die Chancen auf weitere Erfolge seiner Regierung in der Gesetzgebung gegen null tendieren. Biden wird also durch präsidiale Dekrete regieren müssen, was seinen Handlungsspielraum einschränken wird, da echte Veränderungen die Zustimmung des Kongresses erfordern. Um noch punkten zu können, wird er sich wie die meisten seiner Vorgänger der Außenpolitik zuwenden. Denn als Präsident verfügt er über weitreichende Befugnisse als Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann außenpolitisch in vielerlei Hinsicht handeln, ohne dass der Kongress zustimmen muss.